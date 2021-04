Mobil je smrť

Cestovanie bratislavskou MHD je podľa mňa seriál na pokračovanie. Všímam si obyčajné príbehy, keď sa presúvam z miesta na miesto. Niektoré sú veselé, iné ani nie. Začala som ešte pred pandémiou a toto je trinásty.

Myslím, že je už veľmi málo ľudí v Bratislave, ktorí by nemali mobil. A je veľmi málo ľudí, ktorí mobil nepoužívajú keď čakajú na zastávke, alebo keď sú v električke. Síce sa snažím netelefonovať, ale mail a sociálne siete vtedy pozerám jedna radosť. Teda pokiaľ sa nenaskytne niekto zaujímavý na príbeh. Ale vtedy tiež „akože“ pozerám do mobilu, aby nikto nevedel, že v skutočnosti sledujem ten príbeh.

Minule ako som čakala na električku ma tiež zaujala nejaká stránka, tak som si ju pozerala aj keď som nastupovala do električky. Dvere sa zavreli, prešla som k voľnému miestu a už som si išla sadnúť, keď na mňa začala nejaká stará pani v zelenom kabáte kričať, že som vrahyňa. Chvíľu som nevedela, že to kričí na mňa. Bola som si istá, že som nikoho pri nastupovaní nezabila. Samozrejme, že všetky pohľady cestujúcich boli razom na mne. Cítila som sa vážne čudne a previnilo, ale potom som si všimla, že ja som vpredu so starou pani v zelenom kabáte sama. Všetci boli skôr koncentrovaní do zadnej časti električky.

Stará pani v zelenom kabáte začala tenkým prstom ukazovať na môj telefón. „Zavraždíte ma s tým mobilom! Viete aké je z toho žiarenie na moje srdce? Už teraz cítim ako mi to triešti vnútornosti!“ Za iných okolností by tá pani vyzerala celkom normálne, ale takto pôsobila ako vyšinutá. Chcela som jej odpovedať, ale bolo jasné, že je múdrejšie presunúť sa k cestujúcim, ktorí stáli v zadnej časti aj s mobilmi a chápavo sa usmievali.

Po chvíli nastúpil mladík v koženej bunde, ktorý telefonoval. Samozrejme, že stará pani začala naňho kričať, že je vrah, ale on si veselo sadol hneď oproti nej a nemienil prestať telefonovať. Stará pani stále napriek „žiareniu“ žila a mladík vôbec nepoložil. Potom sa teatrálne postavila a viacerí sme čakali, čo spraví. „Ak neprestanete telefonovať, tak ja vystúpim! Zavraždiť sa nenechám!“

Mladík na ňu prekvapene pozrel a najprv povedal do telefónu, „Počkaj, nejaká pani tu chce vystúpiť či čo“, potom sa otočil k starej pani, “Veď vystúpte, nemusíte mi to oznamovať“, a pokračoval v telefonovaní. Mnohí sa rozosmiali a stará pani naozaj nadávajúc vystúpila. Ihneď sme sa rozmiestnili po priestore.