Buď sa necháte ťahať, alebo pôjdete po svojich nohách

Už sme rok v obmedzeniach a podivnom lockdowne, ktorý mal trvať len určitý čas. Najprv sme všetci nadšene zdieľali fotografie ako sa čistí planéta, ako môžeme byť so svojimi blízkymi, tlieskali sme zdravotníkom...

Možno sme si ešte minulý rok na chvíľu začali vážiť iné hodnoty a možno to boli tie pravé. Verili sme, že keď dodržíme, čo musíme, v lete budeme v pohode a vírus pominie. Odborníci tvrdili, že teplo vírus ničí, ale postupne prichádzajú vraj nové a nové mutácie a vírus stále odoláva. To, čo platilo včera, už ráno platiť nemusí. Isté je len jedno, že väčšina tápa.

Vďaka pandémii vznikol nový výnosný biznis s rúškami, respirátormi, gumenými rukavicami, testami, dezinfekciami, gumenými rukavicami, testami. Plasty, ktoré sa ešte nedávno považovali za nutné zlo opäť nabrali na popularite, pretože toľko EKO náhrad nemáme k dispozícii (Ak sa aj niečo na planéte vyčistilo, inde sa to istotne zamorilo). No a biznis s vakcínami, ktoré raz možno na nejakú osemdesiatu piatu mutáciu vírusu zaberú úplne, je samozrejmosťou. Veď čo by si čoraz menej populárny farmaceutický priemysel počal?

To, že túto krajinu rozkrádali roky vieme všetci. Ak sa k tomu pridá aj nevzdelanosť spojená so spasiteľským komplexom a neschopnosťou byť tímovým hráčom, je to ešte väčšia katastrofa. Keďže "kompetentní" o svojej neschopnosti vedia, poistili sa núdzovým stavom a rôznymi neurčitými nariadeniami. Len nech nie sú protesty a ak aj sú, médiá veľmi filtrujú, čo pustia a ako danú situáciu podajú. Takže aj keď sa nájde novinár, ktorý sa rozhodne uverejniť veci ako naozaj sú, hneď jeho materiál preberie pár ľudí nad ním a všetko upravia do formy, ktorá "vyhovuje". Česť výnimkám, ale už je dnes veľkou výsadou, že všetci môžu písať naozaj pravdu. Takže dostaneme také informácie, aké máme dostať a nie aké sú naozaj. Napriek tomu máme na Slovenku stále dostatok naozaj vzdelaných ľudí, len nie sú na tých správnych miestach a asi sa tam ani tak ľahko nedostanú. Všetko však treba "podchytiť" v zárodku a nedať tomu šancu na rozvoj. Aby nám náhodou nevyrástla vzdelaná generácia, prípadne, aby nikto v budúcnosti nevynikol, tak zavreli školy a skomplikovali život učiteľom aj rodičom. Veď vôbec nevadí, že niekedy je v rodine len jeden PC/notebook (dokonca aj žiadny) a všetci majú všetko robiť z domu. Možno si poviete, že je to len určitá pauza. No tak si teraz uvedomte, čo spravia s niektorými žiakmi len dva mesiace prázdnin v lete. Aby sme nezabudli, všetko kvôli vírusu, ktorý je smrteľný a dokonca veľmi múdry. Chodí v určitých hodinách a na určité miesta, napríklad servisy bicyklov a záhradkárstva nie sú preňho zaujímavé. Ale samozrejme, že obchody, reštaurácie a posilňovne, sú preňho obľúbeným miestom. Podľa "odborníkov", na celoplošných testovaniach, kde vznikajú debatné krúžky nechodí tento vírus vôbec a preto máme také "vynikajúce" výsledky. Nie nepodceňujem ho, pretože v mojom okolí ním prešli a dokonca bohužiaľ aj "neprešli" mnohí ľudia. Áno, je to smutné, zomreli ľudia, ktorí boli mladí a nič im nebolo. No tak isto, v mojom okolí zomreli ľudia na rakovinu, na infarkt a na iné oveľa hrozivejšie ochorenie akým je COVID. Keďže toho nie je až tak veľa, tak sa to nerieši. Pre niekoho je to na počet obyvateľov pár ľudí, pre mňa veľká časť rodiny, ale nie je na to vakcína a ani nebude, takže to peniaze neprinesie. Bohužiaľ aj samotné testy na toto ochorenie sú drahé, takže ani nevieme, či nie je náhodou rozšírenejšie, ako sa predpokladá. A asi aj je, keďže v UK a USA sú už vytvorené špecializované centrá, čo je síce pokrok, ale nestačí to. Ešte stále by to chcelo roky výskumu a tomu sa predsa nikto nebude venovať. Nikto sa nebude venovať ani ničomu inému. Ako sa už povedalo niekoľkokrát, pandémia má výborný marketing. Na COVID sa ani tak masovo nezomiera, ale zomiera sa kvôli COVIDu a to je zlé. Áno, môžete začať do mňa skákať, že štatistiky neklamú. Naozaj? A máte k dispozícii všetky overené štatistiky? Viete o všetkých naozajstných úmrtiach?

Všetko by sme možno chápali, ale keď je skoro všetko zatvorené, ako je možné, že nám narastá počet nakazených a mŕtvych? "Kde udělali soudruzi z NDR chybu? " Urobili niekoľko chýb, ale dosiahli jedno - manipulujú všetkých strachom. Robia to šikovne, pretože aj keď sa mnohí smejú na ich výrokoch, vety na sociálnych sieťach typu - "Zatancujte si na hrobe mŕtvych", až také humorné nie sú. Nikto nechce mať ani v zlom sne na svedomí iného človeka. A tak ako mnohí pošlú reťazový email, lebo hoci je to kravina, niekde v pozadí je to povestné "...čo ak?". Platí to na všetko aj v tejto situácii a aj keď sa bránime, stále je niekde v pozadí "čo ak?". Prestávame byť sami sebou a strácame všetko, čo sme mali nie preto, lebo nám to berú, ale pretože sa necháme vydierať. Jeden človek nedokáže nič, ani desať ľudí na rôznych miestach veľa toho nezmôže. Ale všetci by sme dokázali veľa. Nestačí písať nenávistné komentáre a kritizovať na sociálnych sieťach. To už úspešne robia naši politici. Samé sa neurobí vôbec nič. Ale ani výzvy od pána premiéra nebudú mať účinok, keďže stratil u mnohých "ONE TIME" akúkoľvek dôveru. "NEXT TIME" už nikto veriť nebude. Najprv sme sa smiali, ale to už nie je ani smiešne, je to naozaj úplné dno. A teraz sa buď ponoríme do bahna, alebo sa od toho dna odrazíme.

Nechali sme sa oslabiť na najcitlivejších miestach a stále sa nechávame zastrašovať. Cez vzniknuté diery v systéme preniká všetko to, čo nechceme a je ich toľko, že ich nestíhame opraviť. A keďže sme manipulovaní strachom, izolovaní v bublinách a vyčerpaní, diery len pribúdajú. Rúcajú sa vzťahy, ľudia prichádzajú o peniaze, strechu nad hlavou, niektorí aj o životy. Slobody ako takej sme sa vzdali a denne prichádzame k množstvu negatívnych emócií v podobe oznamov o čiernych okresoch, úmrtiach, neschopnosti registrovať sa na očkovanie a podobne. Napriek všetkému, každý sa snaží prežiť a to je živná pôda pre udavačov a ten milý sused sa zmení na hyenu. Slovo "akože" stáva novodobou mantrou. Akože majú deti školu, akože chodíme do práce, akože cvičíme a bohužiaľ, už len akože žijeme, pretože v skutočnosti prežívame, živoríme a bojujeme s veternými mlynmi.

Ak by médiá chceli naozaj robiť niečo prospešné, na každú negatívnu správu by pridali tri pozitívne. Alebo treba poukazovať len na to zlé? Snáď sa už nič pozitívne nedeje, čo by stálo za zmienku? Pokiaľ sa tak dôsledne chcú rýpať v negatívnom prístupe, možno by mohli byť ešte dôslednejší a pridať teda podrobné štatistiky, koľko ľudí a na čo konkrétne zomrelo, čo všetko sa pre nich urobilo a podobne.

Svet sa zmeniť nedá. Ani druhého človeka neviete zmeniť. Ani hejty nespôsobia, že sa niečo stane, okrem toho, že sa dávate na úroveň tých, ktorých kritizujete. Dokonca ani tento článok nikoho nezmení. Jediný na koho máte "plnú moc" ste vy sami. Preto sa rozhodnite, čo na sebe zmeníte a prestaňte sa báť, trieštiť a ustupovať. Buď sa necháte ťahať, alebo pôjdete po svojich nohách.